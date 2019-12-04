Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП

В Лондоне скончался российский бизнесмен, самый богатый волгоградец Дмитрий Обретецкий: он пролежал около недели в коме после того, как его сбила машина.

«Печальное известие из Лондона: не вышел из комы после того, как его сбила машина, наш Клиент и Друг – Дима Обретецкий, основатель и владелец мощнейшей дистрибьюторской компании «Магнат Трейд Энтерпрайз», – говорится в сообщении бизнес-паблика «Партнеры и Боровков» на странице в Facebook.

По неподтвержденной информации, 49-летний Обретецкий скончался 30 ноября, но его семья не афишировала подробности его гибели. «Нам мало что известно о случившемся. Конечно, это большая потеря и трагедия для всех нас», – рассказали порталу V1.ru в волгоградской компании миллиардера ООО «Адвант».

В последние годы бизнесмен вместе с семьей проживал в Великобритании. Дмитрий Обретецкий прославился после случая на Чемпионате Европы по футболу 2008 года. На матче российской сборной против Нидерландов Обретецкий оказался один в секторе голландских фанатов. На протяжении всей игры он размахивал российским флагом и поддерживал игроков.

Ранее в Лондоне скончался бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов.