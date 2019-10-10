В Лондоне умер беглый российский банкир

Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, умер в Лондоне, рассказал его друг Евгений Болотин.

«Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год. Хотелось бы выразить глубокие соболезнования его семье», – передает «Коммерсант» слова Болотина.

В декабре Валерию Заводову исполнился бы 61 год.

Как пишет издание, в июне 2019 года в отношении Заводова было возбуждено уголовное дело статье «злоупотребление полномочиями». АСВ также направляло в ГУ МВД по Свердловской области заявление статье «мошенничество» по факту хищения средств банка. Проверка по нему еще продолжается.

Напомним, Банк России с 25 октября 2018 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского «Уралтрансбанка», который систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.