ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка

Банк России отозвал с 25 октября лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского «Уралтрансбанка».

«Приказом Банка России (...) отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» ПАО «Уралтрансбанк», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным регулятора, «Уралтрансбанк» систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.

Ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению ПАО «Уралтрансбанк» невозможным к исполнению, сообщили в ЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что «Уралтрансбанк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, кредитная организация на 1 октября занимала 196-е место в банковской системе России по величине активов.

Напомним, в минувшую пятницу ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков.