ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с пятницы, 19 октября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Риал-кредит».

Ключевым направлением бизнес-модели «Риал-кредит» являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством – около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных, говорится в сообщении на сайте Банка России.

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. При этом в третьем квартале текущего года банком в осуществлялись сомнительные транзитные операции для конечного обналичивания денежных средств.

Банк не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 417 место в банковской системе России.