ЦБ отозвал лицензию у регионального банка

Банк России приказом от 19 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

«Проблемы в деятельности АО «ВостСибтранскомбанк» возникли вследствие незначительного запаса собственных средств (капитала) и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля», – говорится в сообщении на сайте Банк России.

По данным регулятора, в кредитной организации долгое время проводились «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, а также осуществлялись «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

В ходе формирования резервов на возможные потери по отсутствующим активам кредитной организации были выявлены утрата капитала банка на 98%, а также снижение нормативов достаточности собственных средств до критических значений, сообщили в ЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что иркутский банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, кредитная организация на 1 октября занимала 305-е место в банковской системе России по величине активов.

Напомним, в минувшую пятницу ЦБ отозвал лицензию у московского банка.