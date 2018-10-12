ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России принял решение отозвать с 12 октября лицензию на осуществление банковских операций у московского «ПИР Банка».

В деятельности «ПИР Банка» выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Кроме того, банк долго находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема операций происходило только применения мер ЦБ. В этой связи работу службы внутреннего контроля банка нельзя признать эффективной.

«ПИР Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 296 место в банковской системе России.