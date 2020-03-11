Москва призвала США ускорить уничтожение химоружия

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин призвал США сделать все возможное для ускорения процесса уничтожения своих запасов химического оружия.

«Мы все ближе подходим к реализации главнейшей задачи, стоящей перед ОЗХО – полному уничтожению всех объявленных запасов химического оружия. На сегодняшний день осталось лишь одно государство-участник, у которого имеются такие [запасы]. Это США. Хотели бы призвать американских партнеров взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химического арсенала и сделать это раньше намеченного срока в строгом соответствии с положениями КЗХО», – заявил Шульгин в ходе выступления накануне 93-й сессии исполнительного совета организации.

Текст выступления опубликован на сайте МИД России.

По мнению Шульгина, США «вполне по силам» провести такую операцию.

«У США есть для этого все необходимые финансовые, материальные, людские и технологическими ресурсы», – подчеркнул дипломат.

В феврале 2020 года Россия отказалась платить за атрибутивный механизм ОЗХО, в Москва заявила, что решение увеличению бюджета организации выгодно лишь определенной группе государств.