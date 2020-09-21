Евросоюз захотел более тесной интеграции с Украиной

Европейский союз заинтересован в более тесной политической и экономической интеграции с Украиной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС остается самым сильным, самым надежным партнером Украины. Наша цель – сделать жизнь лучше и для людей, и для бизнеса. Мы хотим продолжать процесс политической ассоциации и экономической интеграции, делая Украину ближе к Евросоюзу», – приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ТАСС.

По словам Борреля, соглашение об ассоциации, которое вступило в силу 1 сентября 2017 года, является самым «целостным и амбициозным», которое ЕС когда-либо подписывал с другими странами.

Приоритетом остается выполнение этого соглашения, подчеркнул он. «Это «живой» документ, который включает возможность для сторон обновлять какие-то моменты, чтобы они соответствовали новейшему законодательству ЕС, с которым Украина согласилась сближаться», – сказал Боррель в интервью украинскому изданию «Новое время».

В этой связи он напомнил, что в документе уже были обновлены пункты, которые касались энергетики, государственных закупок, и что в настоящее время продолжается работа над корректировкой пунктов об экологии, сфере услуг, климате и таможне.

Боррель отметил, что количество украинских компаний, которые занимаются экспортом в ЕС, увеличилось в 2019 году до 14,5 тыс., против 11,7 тыс. в 2015 году. «Растет и разнообразие экспорта. Мы ожидаем, что этот позитивный тренд будет продолжаться и сделает Украину и ЕС ближе друг к другу», – добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

По словам Борреля, ЕС приветствует принятие на Украине законов о рынке сельскохозяйственных земель, а также о банках, что позволило Киеву продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). В то же время он назвал важным поддержание макроэкономической стабильности на Украине, обеспечение независимости центробанка, продолжение взаимодействия с МВФ.

Кроме того, Боррель отдельно отметил важность реформ в антикоррупционной и судебной сферах, а также актуальность расследования в отношении «организаторов мошеннической схемы в Приватбанке, которые вывели 5 млрд долларов».

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил литовскому коллеге Гитанасу Науседе о необходимости изменить соглашение об ассоциации с ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Соглашение заработало с 2016 года и предусматривает создание зоны свободной торговли. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения, так как оно пагубно сказалось на экономике страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Европа даже не обозначает перспектив вступления Украины в ЕС и на каких условиях Украину могли бы действительно принять в Евросоюз. Также сообщалось о том, как Европа препятствует развитию украинской промышленности.

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