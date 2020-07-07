Европа душит остатки украинской промышленности

Взгляд
7 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
Разделы

Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
Перейти а раздел…

Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
Перейти а раздел…

Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Цзиньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Вся эта постмодернистская каша из оккультного сталинизма, антисемитских страшилок и новомодных теорий заговора про чипирование – не имеет к основам православия вообще никакого отношения. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

    Украина никогда не вернет Донбасс

      Перейти а раздел…

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников
              «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана СафроноваВ МИД Китая отказались «тратить время» на «политикана» ПомпеоЭкологи объяснили формирование суммы штрафа Норникелю в 150 млрд рублейЦена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности
              Американка признала себя виновной в попытке передать России гостайныВ США предложили урезать помощь ГрузииЭстония решила поставить Украине пистолеты МакароваТрое мужчин спасли тонущую девочку ценой своей жизни
              В партии «За правду» назвали плюсы присоединения Донбасса к РоссииХозяин пруда под Владимиром застрелил подростка за незаконную рыбалкуЗахарова заявила о крушении понятия свободы слова в СШАНа Украине разгорелся скандал из-за поздравлений Порошенко в адрес России

              «проявление патриотизма»


              Соратница Зеленского сказала, когда на Украине забудут русский язык

              «в центре города-героя»


              Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

              антисемитские высказывания


              Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

              Видео

              «у Киева нет плана»


              В Москве объяснили «безумную» идею Украины о миротворцах ОБСЕ в Донбассе

              военная теория


              Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

              экспорт газа


              Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

              конфликт в донбассе


              Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

              конец игры


              Геворг Мирзаян: Каким будет мир без лидерства США

              Коллективно несчастные


              Алексей Алешковский: Когда говорит травма, разум молчит

              рынок газа


              Глеб Простаков: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?

              Европа душит остатки украинской промышленности

              Даже отверточная сборка на Украине – уже редкость   7 июля 2020, 16:40
              Фото: Струнин Анатолий/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Украина вновь убедилась в бесчестности и невыгодности сближения с Евросоюзом. Это напрямую дал понять Киеву не кто-нибудь, а посол Евросоюза в Киеве. Он выступил категорически против развития украинской промышленности и подкрепил свои слова серьезными угрозами. Как такое произошло и почему вдруг Украина озаботилась судьбой своих заводов и фабрик?

              Евроассоциация, коронавирус, Украина и ее промышленность – четыре эти темы в конце прошлой недели оказались связаны воедино. А связать их получилось у посла Евросоюза Матти Маасикаса, написавшего письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

              Звучит как занудная бюрократия? Потому что это и есть бюрократия, но довольно занимательная. Примерно, как у Булгакова: сеанс ассоциации с ЕС с полным разоблачением.

              Но давайте по порядку. 

              Не тратьте, куме, силы – спускайтесь на дно

              Еще в конце мая в украинском правительстве задались разработкой планов поддержки украинской экономики. Она и в лучшие-то годы буксовала, а уж COVID-19 ее и вовсе подкосил: согласно последнему прогнозу МВФ, в текущем году ВВП сократится на 8,2%. 

              Поддержать экономику Украины тогда решили проверенными методами: наращиванием госзакупок в сфере ВПК, снижением портовых сборов и тарифов на ж/д перевозки. Но главное – поддержкой украинского машиностроения.

              Во-первых, компенсацией ставки по кредитам на покупку техники украинского производства; во-вторых, программой локализации, которая должна была загрузить украинские заводы хотя бы самой простой отверточной сборкой. Начать решили с 15% локализации при госзакупках (а учитывая планы обновления подвижного состава УЗ, это уже миллиарды гривен). И уже в конце июня в правительстве заговорили о как минимум 35% локализации с доведением ее в перспективе до 60%. Речь снова-таки о ж/д технике, городском пассажирском транспорте и коммунальной спецтехнике, энергетическом оборудовании. Только в прошлом году негативное сальдо торгового баланса по этим видам продукции достигло 311 млрд гривен. То есть в правительстве решили сократить эту цифру как минимум на треть.

              И вот как раз в ответ на эти планы со стороны ЕС последовал грозный окрик. «На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации». Эксперты допускают, что этой обтекаемой формулировкой посол грозит поставить на паузу все программы кредитования Украины со стороны ЕС: инвестиционные программы ЕБРР, макрофинансовая помощь ЕС в размере 1,2 млрд евро, возможно подключатся даже украинские «дочки» европейских банковских структур. Впрочем, ничто не мешает давить и на другие мозоли – тот же безвизовый режим. И спорить бесполезно: Европа сошлется на Соглашение об ассоциации

              Конечно, его можно изменить. Например, в 2017 году ЕС дал Украине дополнительные квоты на поставку ячменя и кукурузы (в правительстве тогда оценили эффект в 100-150 млн долларов дополнительной экспортной выручки). Но тогда такое предложение поступило от самого ЕС. И даже при этом на согласование ушло полгода. А украинским машиностроителям заказы нужны уже сейчас: «Темпы падения машиностроения вдвое опережают общий спад промышленности. Скажем, если в апреле промышленность ушла в минус на 16%, то машиностроение – почти на 36%. Ранее основным рынком сбыта для нашего машиностроения была Россия и страны СНГ. Их потеряли, а альтернативные рынки так и не освоили», – оценивает ситуацию экономист Виктор Скаршевский. 

              То есть пободаться с евробюрократией Украина, конечно, может. Но без гарантий успеха. Да и «косточка» в виде 5-7% локализации, которую бросят через пару лет, украинскую промышленность не спасет. 

              Машины сделают в Польше

              «А спасать-то и не надо», – возразит нам из 2013 года Лех Валенса. «Бог дал Украине такие хорошие почвы, с тем чтобы она могла прокормить всю Европу. Мы должны сказать Украине, что она может производить все зерно для Европы – но не машины. Машины могут производить в Польше». Этим ярким пассажем в интервью Die Zeit (октябрь 2013 года) Валенса доставил пару неприятных минут еврооптимистам. Что и говорить – политик опытный, тертый. Сумел вложить в такую короткую фразу смысл соглашения об ассоциации объемом 2000 страниц. Производите сырье и возите его продавать в Европу по выделенным квотам. А за это снимите любые барьеры на импорт готовой продукции.

              Но при такой постановке вопроса свою промышленность ждут непростые времена? Не беда, подает голос из 2015 года тогдашний советник премьер-министра Яценюка по экономическим вопросам Александр Кирш: «...построенные в советское время промышленные предприятия и «флагманы индустрии» – это российская удавка на шее у Украины. Их нужно ликвидировать и распродать, чтобы выйти из-под влияния Москвы». Отточенность формулировок – не хуже, чем у Валенсы. 

              С распродажей, правда, получилось не особо. Напомним, что начиная с 2015 года Украина последовательно проваливала все планы по приватизации оставшихся в госсобственности флагманов индустрии. Европе они, за редкими исключениями, не нужны. А российскому бизнесу законодательно запрещено участвовать в приватизации. 

              К слову, Валенса знал, что говорил. Во второй половине 2000-х в Польше разворачивалась собственная драма: ЕС требовал от Гданьских судоверфей вернуть субсидию, выданную польским правительством в нарушение норм ЕС. Так что свое место в европейском распределении труда поляки усвоили: машины можно, корабли – уже нельзя. 

              Промышленность как фетиш

              Вообще отношение к промышленности на Украине непростое. С одной стороны, еще ни один президент не отказался от визита на завод с обязательным фотографированием на фоне индустриальных пейзажей. Отдельная и большая любовь украинских политиков – какое-нибудь крупное ого-го. Самолет «Мрия», ракета-носитель «Зенит-3SLБ». Команда Зеленского во время эпидемии гоняла «Мрию» за масками в Китай, а президентские пиарщики строчили проникновенные материалы о самом грузоподъемном в мире украинском (!!) самолете.

              Каждый год День космонавтики на Украине проходит под мантру «А Королев-то – украинец!». Как и Сикорский, конечно же, хотя он (монархист, почетный член патриотического общества молодежи «Двуглавый орел») на эту роль годится еще менее Королева. Но общее стремление понятно: даже аграрной сверхдержаве лестно иметь промышленность.

              Одна беда: лестью все и заканчивается. Сдули пыль, погордились, поставили в угол до следующего раза. Любой украинский политик стремится к тому, чтобы существовать, не пересекаясь с промышленностью и ее интересами. Побили горшки с Россией, а у всего промышленного востока там были рынки сбыта? Ну и черт с ними, с этими флагманами индустрии, это российская удавка. 

              Вынужденно вспоминать о ней приходится в особенно кризисные годы и накануне выборов. В особенности, если у политиков мало симпатиков в западных областях (тем хватит басен про армию, мову и веру) и приходится делать ставку на центральные и восточные области. И вот тут-то оказывается, что предшественники подписали такую кабалу, что хоть сразу вешайся. Эх, вот бы удавка и пригодилась. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............