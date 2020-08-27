При каком условии Украину возьмут в ЕС

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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    При каком условии Украину возьмут в ЕС

    Украина и Европа – вовсе не одна цивилизация, как уже неоднократно дают понять европейцы Киеву    27 августа 2020, 17:00
    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Киеве недоумевают – как же так, Украина рвется в Европу, но членство в ЕС ей так и не предлагают. И даже не обозначают перспектив подобного членства. Зеленский просит обозначить шаги, которые должен выполнить Киев ради интеграции в «европейскую семью». Почему ЕС готов любить Киев только на словах – и на каких условиях Украину могли бы действительно принять в Евросоюз?

    Президент Украины Владимир Зеленский обозначил причину, почему Украина до сих пор не является членом Евросоюза. По его словам, Европа очень хочет, чтобы Киев вошел в ЕС, однако некоторые страны-члены Евросоюза «не на 100 процентов уверены в Украине». Поэтому Зеленский предложил своих западных соседей выставить Украине дорожную карту.

    «И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас», - пояснил Зеленский.

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    Президент Украины явно не совсем понимает реальную ситуацию – или делает вид, что не понимает. Никто в ЕС не сомневается в евроатлантических устремлениях нынешней украинской элиты. Эти устремления официально прописаны в Конституции страны – сначала оттуда убрали положение о внеблоковом статусе, а затем прописали курс в ЕС и НАТО. Флаг Евросоюза развевается на ряде административных зданий Киева рядом с государственным (что откровенно бесит украинских националистов). Однако развешивание флагов и прописывание в Конституции «европейскости» отнюдь не означает, что Украина готова стать частью европейской семьи.

    Главным препятствием тут является даже не претензии Киева на российский Крым и на непризнанные республики России – ДНР и ЛНР. Это скорее является препятствием для вступления в НАТО. Евросоюзу важно другое – гомогенность. Принцип, положенный в основу политики расширения и подразумевавший, что входящие в ЕС страны будут в ментальном, экономическом и политическом плане соответствовать текущим членам.

    И Украина не соответствует ни одному из этих положений.

    Принцип гомогенности

    В ментальном плане украинцы – ни разу не европейцы. И здесь даже речь не только о консервативных ценностях, а скорее о разгуле шовинизма, русофобии и агрессивного национализма. Да, в Киеве скажут – а что тут такого, это ж антироссийский национализм! Но, во-первых, украинский национализм – хуторянский по своей сути – направлен и против Востока, и против Запада. Во-вторых, ЕС создавался как антинациональный проект – способ подавить европейские национализмы (приведшие Старый свет к двум мировым войнам) и создать гражданскую общеевропейскую нацию. Любой агрессивный этнический национализм – не говоря уже о нацизме – подрывает эту идею.

    Экономический пункт, в общем-то, можно и не комментировать. Экономика Украины находится в глубочайшем кризисе, и падает еще глубже из-за продолжающейся в стране разрухи и гражданского конфликта. Элиты не заточены на реформы – вместо этого они пытаются побираться у МВФ и других игроков. Поскольку в ЕС принято доводить экономики новых членов до общеевропейского уровня, то включение Украины потребует вливания в эту страну сотен миллиардов долларов. И если Европа еще как-то могла объяснить немецким бюргерам и французским буржуа, почему они должны спасать Грецию (члена ЕС и еврозоны), то вряд ли те поймут, почему они обязаны за свой счет субсидировать Украину.

    Наконец, в политическом плане Киев банально не готов участвовать в выработке коллективных и ответственных общеевропейских решений. Напомним, что в ЕС по ряду вопросов у каждой страны есть право вето. И предполагается, что страны-участницы будут это право использовать в исключительных случаях – взвешенно и аккуратно, не забывая об общем благе. Давать же Киеву возможность блокировать общеевропейские решения из-за своих антироссийских фобий или в интересах олигарха, контролирующего украинского президента, Брюссель не готов.

    Иначе говоря, Украина, громогласно заявляющая, что давно и изначально принадлежит к «европейской семье», что Европа - ее естественный выбор, самими европейцами никакой частью Европы не воспринимается. «Европейская семья» вовсе не считает Украину своей частью, полноправным участником. Возможно, когда-то Украина таковой и станет - но когда?

    Конечно, кто-то может сказать, что в любом правиле есть исключения. Что раз украинцы очень хотят, то можно их включить в состав ЕС – под честное слово, на вырост.

    Однако ЕС уже сделал исключение – в нулевые года, когда ради закрепления контроля за всей Европой включил в себя оптом почти десяток не готовых к членству восточноевропейских стран. Это включение до сих пор аукается Евросоюзу. Интеграционный блок оказался в серьезнейшем системном кризисе, связанным и с националистической политикой Польши и Венгрии, и с неготовностью стран Западной Европы мириться с наплывом мигрантов из Румынии и Болгарии, а также со многими другими проблемами.

    Именно поэтому ЕС не собирается включать Украину. Вместо этого он банально зарабатывает на украинских хотелках – например, гарантировал для европейского бизнеса максимально комфортные условия работы на украинском рынке, а также привязал Украину к своей колеснице через «Соглашение об ассоциации».

    Что же касается дорожной карты, которую просит Зеленский, то Евросоюз может ее дать. Состоит она из одного пункта: «Украина входит в Евросоюз сразу после Турции». То есть никогда.

    Как в Турции

    Киеву, на самом деле, стоит обратить внимание на турецкий путь в ЕС. Анкаре не просто уже десятки лет отказывают в членстве – ее откровенно водят за нос. Европа требовала от Турции различных уступок, решения многочисленных «препятствий» на пути к членству – как внутриполитических, так и внешнеполитических. Но ни разу выполнение поручения не приводило к тому, что Анкара как-то приближалась к вступлению в Евросоюз.

    Так, одним из официально обозначенных препятствий для евроинтеграции Анкары было наличие Кипрского вопроса – турецкие войска с 70-х годов оккупировали Северный Кипр, создали там турецкое государство, после чего остров был разделен на две части. Европейцев устраивал статус-кво до начала нулевых, когда встал вопрос о принятии в ЕС ряда восточноевропейских государств.

    В тот момент Афины поставили ультиматум – либо в список интегрируемых попадает Кипр, либо Греция накладывает вето на принятие всех кандидатов. И тогда был разработан так называемый план Кофи Аннана, предполагающий объединение Кипра (а точнее, интеграцию Северного Кипра в Южный) с последующим вхождением единого острова в ЕС. План должен был быть одобрен на референдуме в обеих частях острова, и европейцы обратились к туркам с просьбой убедить элиты Северного Кипра план поддержать (то есть, по сути, капитулировать).

    Турки пошли навстречу, провели разъяснительную работу, после чего 65% жителей Северного Кипра проголосовали за план. Но его провалили жители Южного Кипра – три четверти его отвергли. После чего Европа поощрила саботажников (включила Южный Кипр в ЕС) и продолжила наказывать помощников – санкции с Северного Кипра не сняли, и кипрский тормоз на пути Турции в ЕС не убрали.

    В конце концов Эрдоган плюнул и взял на вооружение другую стратегию – он стал угрожать Европе и шантажировать ее.

    Беженцами, транзитом газа, территориальным конфликтом с Грецией, геополитическими амбициями в Ливии и Восточном Средиземноморье. И речь уже идет не о вступлении (для Эрдогана, в отличие от прежних элит, важна не европейская, а османская идентичность) – а об уважении турецких интересов и равноправном сотрудничестве.

    К сожалению для Украины, пойти по пути Турции ей помешает крайне невысокий политический вес, отсутствие субъектности у украинских политиков, а также свободы маневра (с Москвой-то отношения порваны). Поэтому Киеву придется идти по украинскому пути – клянчить у ЕС уступки по вопросу вступления и сокрушаться о том, почему оно до сих пор не состоялось. 


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