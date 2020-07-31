Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...

России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		31 июля 2020, 17:25

    27 июля вступило в силу очередное бессрочное перемирие на Донбассе. Безусловно, «худой мир лучше доброй войны». Как бы там ни было, в мирные времена снаряды не прилетают в дома людей, не гибнут от пуль и осколков артиллерийских боеприпасов женщины и дети. Поэтому в условиях войны вменяемые люди хотят мира. И, конечно, жители Донбасса ждут реального мира, как манны небесной.

    Только вот если поговорить с людьми в Донецке, почитать, что пишут в днровском сегменте социальных сетей, то можно сделать вывод: в массе своей люди не верят, что новое перемирие приведет к настоящему прекращению всех боевых действий. Почему? Все просто: печальный опыт. Если человека обманули мошенники или ограбили бандиты, то он до конца дней будет опасаться снова стать жертвой преступления.

    Начиная с 2014 года, на Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все они заканчивались одинаково -  новой эскалацией конфликта.  И примерно по одному и тому же сценарию: украинские военные или открывали огонь, или захватывали территорию в «серой зоне», после чего делали попытку обвинить в срыве перемирия ополченцев Донбасса. И, разумеется, у жителей республик уже выработался коллективный опыт, который подсказывает не верить в долговечность перемирий.

    Однако новое перемирие отличается от предыдущих тем, что созданы иные механизмы контроля за прекращением огня. Согласно новым договоренностям, любое применение оружия украинскими солдатами возможно теперь лишь по приказу высшего командования армии. Аналогичное правило действует и для ополченцев Донбасса: открывать огонь бойцы милиции Донецкой и Луганской республик смогут только по приказу своих высших командиров. Теперь создан механизм для координации действий и диалога между ВСУ и ополчением ЛДНР в случае нарушения перемирия. Также появилась возможность применения дисциплинарных мер к нарушителям перемирия. Отныне существует запрет на разведывательную и диверсионную деятельность.

    В теории это все выглядит красиво. Если механизмы контроля действительно будут работать, то да, наверное, шанс на долгосрочное перемирие действительно есть.  Но главный вопрос, будут ли они работать?

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Идеи, заложенные в нормативно-правой акт, и то, как его нормы будут применять и трактовать в реальной жизни - это часто разные вещи. Тем более, когда речь идет о международных документах, выполнение которых полностью зависит от воли подписантов: они могут выполнять нормы договора, а могут и нет. А все договоренности в рамках Минского процесса именно такие. И вот вопрос, если украинская сторона не выполняла свои обязательства все эти годы, почему будет выполнять сейчас?

    На самом деле, если бы Киев хотел реального прекращения огня, он бы добился этого давно.  Экс-президент Петр Порошенко имел несколько возможностей положить конец войне. Летом - осенью 2014 года, зимой 2015 года. Но не сделал этого. Почему? Во-первых, большинство представителей украинской элиты в 2014-2016 годах были уверены, что все равно смогут дожать Россию на дипломатическом поприще, а Донбасс на военном, и включить ЛДНР в состав Украины без исполнения Минских договоренностей. Кстати, многие на Украине верят в это и сейчас.

    Во-вторых, Украина и Донбасс являются «задними двориками» России и ЕС, и происходящее на этих землях держат как РФ, так и Евросоюз в напряжении и ухудшают отношения между Брюсселем и Москвой. Это объективно выгодно США, руководство которых и является патронами проекта «майданная Украина». А, значит, майданные политики будут проводить ту политику, которую им обозначат в Вашингтоне. И если американской элите выгодна вялотекущая война на Донбассе, то она будет продолжаться, независимо от того, о чем договорятся в рамках Минского или даже Нормандского формата.

    Но зачем Киев согласился на новое перемирие и новую систему контроля?  Дело в том, что Владимиру Зеленскому нужно, чтобы его политическая сила «Слуга народа» (СН) выиграла местные выборы, которые пройдут на Украине осенью. Однако рейтинг СН во многом зиждется на популярности самого Зеленского, а она падает. Поэтому команде Зеленского необходимо снова надеть на президента «венец миротворца», показать, что он делает все, что в его силах, чтобы остановить кровопролитие, и благодаря этому поднять рейтинг СН.

    В принципе для Зеленского с точки зрения пиара, было бы хорошо добиться встречи в Нормандском формате до выборов.  Думается, это задача максимум его команды. Потом пропрезидентские журналисты и блогеры объявят это великой победой ЗЕ. Основной электорат, на который может рассчитывать Зеленский и его партия, это в массе своей, приверженцы мира на Донбассе.

    Но если даже перемирие продержится до местных выборов, то что дальше? Уже сейчас сторонники «партии войны» на Украине обвиняют Зеленского в предательстве. Они требуют продолжения боевых действий и захвата территорий в «серой зоне», хоть и прикрывают все это «заботой об армии». Проблема в том, что, как показывает практика, радикалам все время удается заставить Зеленского делать то, что хотят они. Яркий пример – Консультативный совет, который должен был возникнуть в рамках Минского процесса, но который так и остался лишь идеей, как только против его создания выступили радикалы. И этот нюанс реальной украинской политики наряду с перечисленными выше делает долгосрочность нового перемирия крайне сомнительной.

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    Хотя, как знать, может, в этот раз боевых действий не будет долго, потому что надежда на мир в условиях конфликта должна существовать, без этого просто невозможно жить людям, оказавшимся посреди войны.


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