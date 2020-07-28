Официальный представитель Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров на внеочередном заседании подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины назвал условие эффективной работы координационного механизма по контролю перемирия в Донбассе.

«Координационный механизм будет действующим только в случае прямого взаимодействия украинской стороны с представителями ДНР и ЛНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня), только оперативная прямая связь сторон конфликта может дать реальные результаты. Но оперативное реагирование затягивается ввиду посредничества СММ ОБСЕ, так как в случае прекращения огня необходимо срочное принятие решения и конкретные действия на местах, особенно в ночное время суток», – приводит слова Никонорова «Донецкое агентство новостей».

Видеоконференция подгруппы по безопасности была созвана по инициативе Киева. На обсуждение участников заседания были вынесены вопросы по выполнению подписанных сторонами дополнительных мер контроля действующего перемирия, задействованию координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК.

Напомним, 22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. 27 июля ДНР заявила о соблюдении украинскими силовиками мер по обеспечению перемирия в Донбассе.

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