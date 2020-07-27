ДНР заявила о соблюдении украинскими силовиками мер по обеспечению перемирия в Донбассе

Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе с момента начала действия дополнительных мер по его обеспечению не зафиксировано, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«С момента вступления в силу соответствующих мер (обеспечения перемирия), с 00.01 до 03.00 (совпадает с мск), нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано», – передает РИА «Новости» слова представителя ДНР в СЦКК.

Тем временем командование силовой операции Украины в Донбассе сообщило о публикации приказа о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.

«Согласно решению Контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», – передает ТАСС сообщение пресс-службы командования.

Штаб командования силовой операции в Донбассе подчеркнул, что «приказ о прекращении огня соответствует действительным мерам, которые были определены Контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года». Эти меры, подчеркнули в штабе, не лишают украинских военных права на ответный огонь.

Напомним, 22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.

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