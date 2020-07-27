В ЛНР рассказали, чем новое соглашение о прекращении огня лучше старых

«В новом соглашении сделаны определенные шаги, дающие возможность – при добросовестном отношении обеих сторон – существенно снизить активность боевых действий», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинское командование обвинило ополченцев в первом нарушении нового перемирия в Донбассе.

«Подобные заявления – сознательная провокация украинской стороны, – подчеркнул представитель ЛНР в трехсторонней контактной группы (ТГК), советник главы республики Родион Мирошник. – На Украине вообще крайне неоднородное отношение к подписанным 22 июля «дополнительным мерам по устойчивому прекращению огня». Поэтому я уверен: провокации, если еще и не совершены, то будут совершаться – украинскими военными и радикалами».

Однако Мирошник уверен, что у нового перемирия есть шансы продержаться гораздо дольше, чем прежние, поскольку в соглашении от 22 июля конкретно прописан механизм поддержания режима тишины.

«В новом соглашении сделаны определенные шаги, дающие возможность – при добросовестном отношении обеих сторон – существенно снизить активность боевых действий. Но рассчитывать на долгое и устойчивое прекращение огня не получится, если за этим не последуют шаги политического урегулирования, не будут найдены политические компромиссы, – сказал Мирошник. – Для достижения договоренностей на длительную перспективу Украиной должны быть приняты серьезные политические решения».

Ранее в понедельник командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу «комплекса дополнительных мер» по его обеспечению, сообщала газета ВЗГЛЯД. По словам генерал-лейтенанта, украинские подразделения подверглись обстрелу в ночь на понедельник.

Напомним, 22 июля ТГК согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД