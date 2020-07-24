Зеленский морочит голову нормандской четверке

Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним?

В четверг президент Украины Владимир Зеленский прибыл в расположение своих войск у линии фронта в Луганской области, причем сопровождала его в этой поездке коллега из Швейцарии Симонетта Соммаруга. Президенты посетили контрольно-пропускной пункт на линии соприкосновения в районе поселка Станица Луганская. Отмечается, что в зоне ответственности ЛНР это единственный пункт пропуска через линию соприкосновения, он находится у моста через реку Северский Донец. Два президента пообщались там с наблюдателями из миссии ОБСЕ, а также из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Затем в Станице Луганской президент Украины выступил с программной речью, посвященной конфликту в Донбассе. В частности, Зеленский внезапно заявил, что настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них он, собственно, может выполнить. «Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», тогда мы знаем или будем видеть – в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер призвал все страны четверки утвердить достигнутые накануне на переговорах в Минске договоренности по перемирию. «Верю в то, что все стороны подпишут – Украина, Франция, Германия, Российская Федерация. И с 27-го числа, верю, может наступить то мгновение, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Зеленский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу с понедельника, 27 июля, дополнительных мер контроля за прекращением огня. Кстати, договоренности Контактной группы успели поприветствовать и на Западе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об этом по итогам своей встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Договоренность о прекращении огня с 27 июля действительно следует поприветствовать, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Наконец-то это произошло. Это Киев отказывался от целого ряда деталей, с которыми сейчас согласился. Это демонстрация того, что происходит какое-то движение навстречу.

Строго говоря, и в Донецке тоже пошли на некоторые уступки, когда письменно согласились изменить расположение вооружения,

чтобы оно оказалось далеко от мест проживания гражданского населения. А это трудно сделать. Если сторона фронта, которую контролирует Киев, малонаселенная, то на противоположной – к линии соприкосновения фактически примыкают города. Поэтому были трудности с заключением такой договоренности», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Однако в искренности миротворческих речей Зеленского политолог сомневается. «Смысл Минских соглашений – это реинтеграция Донбасса на условиях автономии, если очень кратко. Вот с этим Зеленский и вся его команда по-прежнему не согласны. Теперь президент требует, чтобы это соглашение о прекращении огня подписала вся нормандская четверка. На самом деле Киев договорился о прекращении огня и ДНР с ЛНР, но вслух об этом Зеленский сказать не может. Зато он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин тоже подписался, чтобы Киеву можно было сказать: смотрите, Россия – это сторона конфликта. В общем, на самом деле Киев просто морочит голову остальным странам четверки».

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев тоже считает, что Зеленский пошел на эти договоренности, потому что «ему просто кровь из носу нужно продемонстрировать какие-то движения в сторону нормализации ситуации в Донбассе, сделать хоть шаг в направлении выполнения своих предвыборных обещаний». «Я не исключаю, что администрация президента Украины приложит все силы, чтобы было какое-то продвижение в урегулировании и чтобы хоть на время снизить уровень конфронтации», – надеется Царев.

«Но гарантировать, что с 27 июля стрельба прекратится, я бы не брался. Для того, чтобы исключить стрельбу, надо развести войска. Когда военные действия идут так долго, воюют уже не за идею, а за своих погибших товарищей. Именно поэтому чрезвычайно важно развести войска. Какие бы соглашения не принимались наверху, гарантировать, что не будет обстрелов, невозможно», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД Царев.

Что касается призыва Зеленского к «расшифровке» договоренностей, заключенных в Минске в феврале 2015 года, то киевских экспертов он только порадовал. «Хорошо, что президент заговорил об этом. Это лучше прежних его заявлений о том, что Киев согласится только на свои условия, то есть сначала получим контроль над границей и так далее. Текст соглашений действительно требует уточнений. Достаточно сказать, что указанные там даты давно прошли, – сказал Погребинский. – Зеленский хочет показать, что минский процесс нужен, а еще ему нужна новая встреча в «нормандском формате».

Политолог напомнил: начиная с марта Зеленский вел жесткий курс по поводу Донбасса, но теперь, похоже, решил смягчить его – дал понять, что готов обсуждать либо ситуацию с проведением в Донбассе выборов, либо закон об особом статусе. «Эта перемена связана с тем, что скоро на Украине местные выборы. Ситуация у пропрезидентской партии «Слуга народа» скверная и надо показывать результаты, которые Зеленский обещал. У него падает рейтинг, тают возможности получить в регионах свои местные администрации, вот он и пытается демонстрировать, что он что-то делает», – уверен Погребинский.

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Тем временем политики в Москве заподозрили, что Зеленский лишь притворяется бестолковым, когда просит растолковать ему смысл Минских соглашений, подписанных пять лет назад его предшественником Петром Порошенко.

«В Минских соглашениях нет ни одного пункта, который можно выкинуть или забыть. Пункты даже нельзя переставлять местами. Это пакетная мера. Минские соглашения были приняты путем компромисса, который затем был утвержден Совбезом ООН», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов. Призыв Зеленского политик расценил как желание внести правки в соглашения. Однако для этого потребуется новое решение СБ ООН, что теоретически возможно, но «практически невероятно», напомнил политик.

«Минские соглашения – это комплект. В Киеве какой пункт собираются убрать, перенести или заменить? Я плохо это понимаю. Это же не сборник стихотворений, – недоумевает сенатор. – Я знаю наизусть Минскую дорожную карту. Когда я общался с коллегами в Европарламенте, то там не было ни одного собеседника, который бы чего-то не понял. Любой грамотный человек в состоянии понять, о чем идет речь. Если непонятно, позови экспертов, и они объяснят тебе».

Климов считает нынешнего президента Украины просто шоуменом, чью позицию по Донбассу трудно воспринимать всерьез: «У Зеленского нет опыта государственного руководства».

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