Зеленский морочит голову нормандской четверке

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...

Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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              Зеленский морочит голову нормандской четверке

              На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтинга   24 июля 2020, 08:34
              Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
              Текст: Оксана Борисова

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              Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним?

              В четверг президент Украины Владимир Зеленский прибыл в расположение своих войск у линии фронта в Луганской области, причем сопровождала его в этой поездке коллега из Швейцарии Симонетта Соммаруга. Президенты посетили контрольно-пропускной пункт на линии соприкосновения в районе поселка Станица Луганская. Отмечается, что в зоне ответственности ЛНР это единственный пункт пропуска через линию соприкосновения, он находится у моста через реку Северский Донец. Два президента пообщались там с наблюдателями из миссии ОБСЕ, а также из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

              Затем в Станице Луганской президент Украины выступил с программной речью, посвященной конфликту в Донбассе. В частности, Зеленский внезапно заявил, что настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них он, собственно, может выполнить. «Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», тогда мы знаем или будем видеть – в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», – сказал Зеленский.

              Кроме того, украинский лидер призвал все страны четверки утвердить достигнутые накануне на переговорах в Минске договоренности по перемирию. «Верю в то, что все стороны подпишут – Украина, Франция, Германия, Российская Федерация. И с 27-го числа, верю, может наступить то мгновение, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Зеленский.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу с понедельника, 27 июля, дополнительных мер контроля за прекращением огня. Кстати, договоренности Контактной группы успели поприветствовать и на Западе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об этом по итогам своей встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

              Договоренность о прекращении огня с 27 июля действительно следует поприветствовать, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Наконец-то это произошло. Это Киев отказывался от целого ряда деталей, с которыми сейчас согласился. Это демонстрация того, что происходит какое-то движение навстречу.

              Строго говоря, и в Донецке тоже пошли на некоторые уступки, когда письменно согласились изменить расположение вооружения,

              чтобы оно оказалось далеко от мест проживания гражданского населения. А это трудно сделать. Если сторона фронта, которую контролирует Киев, малонаселенная, то на противоположной – к линии соприкосновения фактически примыкают города. Поэтому были трудности с заключением такой договоренности», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

              Однако в искренности миротворческих речей Зеленского политолог сомневается. «Смысл Минских соглашений – это реинтеграция Донбасса на условиях автономии, если очень кратко. Вот с этим Зеленский и вся его команда по-прежнему не согласны. Теперь президент требует, чтобы это соглашение о прекращении огня подписала вся нормандская четверка. На самом деле Киев договорился о прекращении огня и ДНР с ЛНР, но вслух об этом Зеленский сказать не может. Зато он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин тоже подписался, чтобы Киеву можно было сказать: смотрите, Россия – это сторона конфликта. В общем, на самом деле Киев просто морочит голову остальным странам четверки».

              Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев тоже считает, что Зеленский пошел на эти договоренности, потому что «ему просто кровь из носу нужно продемонстрировать какие-то движения в сторону нормализации ситуации в Донбассе, сделать хоть шаг в направлении выполнения своих предвыборных обещаний». «Я не исключаю, что администрация президента Украины приложит все силы, чтобы было какое-то продвижение в урегулировании и чтобы хоть на время снизить уровень конфронтации», – надеется Царев.

              «Но гарантировать, что с 27 июля стрельба прекратится, я бы не брался. Для того, чтобы исключить стрельбу, надо развести войска. Когда военные действия идут так долго, воюют уже не за идею, а за своих погибших товарищей. Именно поэтому чрезвычайно важно развести войска. Какие бы соглашения не принимались наверху, гарантировать, что не будет обстрелов, невозможно», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД Царев.

              Что касается призыва Зеленского к «расшифровке» договоренностей, заключенных в Минске в феврале 2015 года, то киевских экспертов он только порадовал. «Хорошо, что президент заговорил об этом. Это лучше прежних его заявлений о том, что Киев согласится только на свои условия, то есть сначала получим контроль над границей и так далее. Текст соглашений действительно требует уточнений. Достаточно сказать, что указанные там даты давно прошли, – сказал Погребинский. – Зеленский хочет показать, что минский процесс нужен, а еще ему нужна новая встреча в «нормандском формате».

              Политолог напомнил: начиная с марта Зеленский вел жесткий курс по поводу Донбасса, но теперь, похоже, решил смягчить его – дал понять, что готов обсуждать либо ситуацию с проведением в Донбассе выборов, либо закон об особом статусе. «Эта перемена связана с тем, что скоро на Украине местные выборы. Ситуация у пропрезидентской партии «Слуга народа» скверная и надо показывать результаты, которые Зеленский обещал. У него падает рейтинг, тают возможности получить в регионах свои местные администрации, вот он и пытается демонстрировать, что он что-то делает», – уверен Погребинский. 

              Тем временем политики в Москве заподозрили, что Зеленский лишь притворяется бестолковым, когда просит растолковать ему смысл Минских соглашений, подписанных пять лет назад его предшественником Петром Порошенко.

              «В Минских соглашениях нет ни одного пункта, который можно выкинуть или забыть. Пункты даже нельзя переставлять местами. Это пакетная мера. Минские соглашения были приняты путем компромисса, который затем был утвержден Совбезом ООН», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов. Призыв Зеленского политик расценил как желание внести правки в соглашения. Однако для этого потребуется новое решение СБ ООН, что теоретически возможно, но «практически невероятно», напомнил политик.

              «Минские соглашения – это комплект. В Киеве какой пункт собираются убрать, перенести или заменить? Я плохо это понимаю. Это же не сборник стихотворений, – недоумевает сенатор. – Я знаю наизусть Минскую дорожную карту. Когда я общался с коллегами в Европарламенте, то там не было ни одного собеседника, который бы чего-то не понял. Любой грамотный человек в состоянии понять, о чем идет речь. Если непонятно, позови экспертов, и они объяснят тебе».

              Климов считает нынешнего президента Украины просто шоуменом, чью позицию по Донбассу трудно воспринимать всерьез: «У Зеленского нет опыта государственного руководства».

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