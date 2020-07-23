Царев: Прекращение огня в Донбассе невозможно без разведения войск

Противоборствующие стороны видят друг друга в прицел, поэтому чрезвычайно важно развести войска. Иначе гарантировать, что не будет обстрелов, невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Так он отреагировал на соответствующие соглашения в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Гарантировать, что с 27 июля стрельба прекратится, я бы не брался. Для того, чтобы исключить стрельбу, нужно развести войска. Противоборствующие стороны находятся друг против друга, видят друг друга в прицел на протяжении очень длинного периода», – сказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Когда военные действия идут так долго, отметил политик, воюют уже не за идею, а за своих погибших товарищей. «Именно поэтому чрезвычайно важно развести войска. Какие бы соглашения не принимались наверху, гарантировать, что не будет обстрелов, невозможно», – уверен собеседник.

Царев считает, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на достижение договоренности, потому что «ему просто кровь из носу нужно продемонстрировать какие-то движения в сторону нормализации ситуации в Донбассе, сделать хоть шаг в направлении выполнения своих предвыборных обещаний». «Я не исключаю, что администрация президента Украины приложит все силы для того, чтобы было какое-то продвижение в урегулировании и чтобы хоть на время снизить уровень конфронтации», – подытожил Царев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня. «С понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства вооруженных формирований Украины и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», – сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

В начале июля сообщалось, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР – республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.

В четверг из опубликованного отчета ОБСЕ стало известно о договоренности участников трехсторонней контактной группы об открытии с 10 ноября двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в «Золотом» и «Счастье» Луганской области. В начале июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска в районе ООС (Операции объединенных сил): КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. 22 июня возобновил работу КПВВ «Новотроицкое».

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