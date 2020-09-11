Тимати и Анастасия Решетова расстались

Модель Анастасия Решетова сообщила о расставании с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) после шести лет отношений.

«Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться», – написала Решетова в Instagram.

Она также подчеркнула, что в расставании «не замешаны посторонние люди».

Решетова выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына Ратмира. Также девушка поблагодарила Тимати за любовь и поддержку, а также за то, что он сделал для нее.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались – этим летом они провели отпуск раздельно, передает РИА «Новости». В октябре 2019 года у пары родился сын. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.