Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года

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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года

       5 августа 2020, 19:20
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Санкт-Петербург стоит на подземной реке, поэтому грунты склонны к плывунности, что усложняет условия строительства метрополитена. Тем не менее, все эти недостатки возможно исправить и продолжить строительство Красносельско-Калининской линии метро, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

    В Санкт-Петербурге Ростехнадзор на три месяца остановил строительство новой ветки метро из-за грубых нарушений. Инспекторам не понравилось, как организована вентиляция шахты, а также претензии были к оборудованию водоотлива и откаточным путям при эксплуатации опасного производственного объекта, коим считается данное подземное сооружение.

    «Петербург стоит на подземной реке Малая Невка, которая достаточно полноводная, и грунты склонны к плывунности. Поэтому, если там проблемы с водоотливом, то это может привести к ситуации, которая была между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», то есть к провалам земной поверхности, оседанию и вымыванию грунта», – говорит профессор кафедры Строительства подземных сооружений и горных предприятий НИТУ «МИСиС» Елена Куликова.

    В апреле 1974 года в результате разрушительного воздействия плывуна на тоннели произошла авария на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» Кировско-Выборгской линии питерского метрополитена. К концу 95-го оба перегонных тоннеля критически просели, поэтому было принято решение их закрыть и затопить станции. С лета 2004 были введены новые обходные тоннели, в связи с чем движение было полностью восстановлено.

    «Поэтому, если там проблемы с водоотливом, то это очень серьезно. А если на станциях глубокого заложения еще и с вентиляцией проблемы, которая является основополагающим моментом, то исправить проблему быстро будет непросто. Просто Питер – это очень сложный город с точки зрения горно-геологических условий, поэтому такие нарушения очень серьезны. Но сейчас техника и технологии сильно выросли, поэтому я думаю, что строители справятся и устранят неполадки», – полагает Куликова.

    Главный архитектор «Метрогипротранс» Николай Шумаков также считает, что ничего страшного в отсрочке нет, и в скором времени продолжится строительство петербургского метрополитена.

    «Никаких сложностей в строительстве метро в Петербурге быть не может. Существует многолетняя практика в этом городе. Да, были некие инциденты, но тогда ситуация была действительно непредсказуемая – сыграл человеческий фактор. Здесь же, при выполнении грамотного проекта, а все они обычно выполняются на очень высоком уровне, с огромным запасом прочности во всех отношениях: и по работе конструкции, и по работе системы, обеспечивающей безопасность движения, все должно быть хорошо», – рассказывает Шумаков.

    Он поясняет, что Ростехнадзор регулярно контролирует все процессы и достаточно серьезно относится к своей работе, поэтому строителям питерского метро, безусловно, стоит прислушаться к ним и исправить все недостатки. По его словам, все нужно делать в соответствии с согласованным проектом, тогда никаких задержек не будет.

    Красносельско-Калининская линии должна соединить юг и северо-восток города. Все шесть станций новой ветки метро – глубокого заложения. Реализацию первого этапа строительства планируется завершить к 2023 году.


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