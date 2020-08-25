Мужчина в Москве выстрелил в выпрашивающего сигареты бездомного

В Москве мужчина выстрелил в бездомного человека, просившего у него деньги и сигареты.

Бездомный просил у мужчины деньги и преследовал его, тот несколько раз пытался отмахнуться, но безрезультатно, передает РЕН-ТВ.

После этого мужчина достал оружие и выстрелил в преследователя, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с ранениями и ушибами, уточняет телеканал.

В августе в Москве пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в водителя и скрылся с места происшествия.