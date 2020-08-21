Пешеход выстрелил в водителя в центре Москвы

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы на Большой Грузинской улице в Москве, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили в столичном главке МВД.

«Около 18.35 на улице Большая Грузинская произошёл конфликт между водителем и пешеходом», – передает РИА «Новости» сообщение главка МВД.

По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, второго участника конфликта ищут.

В июле на Щелковском шоссе в Москве водитель автомобиля ВАЗ открыл стрельбу из пистолета. По данным СМИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.