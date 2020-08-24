Пластический хирург назвал «профессиональную болезнь» блогеров

Блогеры и другие люди, которые много времени проводят в соцсетях с опущенной к смартфону головой, рискуют заполучить второй подбородок даже в молодости, предупредил пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

«Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работе в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становиться глубинной», – рассказал радио Sputnik пластический хирург.

По его словам, с этой проблемой начали обращаться пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет, которые постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано.

Аль-Юсеф подчеркивает, что наиболее комфортное положение для использования смартфона – это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Однако самое комфортное не значит самое полезное.

Также врач рассказал, что избавиться от дефекта можно, убрав жировую ткань на шее. Также медик советует заняться гимнастикой для повышения тонуса мышц в этой зоне.

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