Прокурор запросил для хирурга Лонской 11 месяцев колонии

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура запросила в суде для Лонской 11 месяцев колонии-поселения и запрет на осуществление профессиональной деятельности сроком на три года, сказал Добровинский, передает ТАСС.

Адвокат указал, что был подан гражданский иск и выразил надежду на справедливое решение суда.

Следствие предъявило Лонской обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью.

В январе следствие завершило расследование дела против пластического хирурга Лонской. Адвокат Андрей Алешин сообщал, что обвинение связано с причинением вреда пациентке после операции. В результате операции женщина практически лишилась зрения.