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Прокурор запросил для хирурга Лонской 11 месяцев колонии
Обвинение затребовало для пластического хирурга Екатерины Лонской реальный срок заключения, она проходит обвиняемой по делу Инны Бороды, супруги президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, сообщил адвокат потерпевшей Александр Добровинский.
Прокуратура запросила в суде для Лонской 11 месяцев колонии-поселения и запрет на осуществление профессиональной деятельности сроком на три года, сказал Добровинский, передает ТАСС.
Адвокат указал, что был подан гражданский иск и выразил надежду на справедливое решение суда.
Следствие предъявило Лонской обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью.
В январе следствие завершило расследование дела против пластического хирурга Лонской. Адвокат Андрей Алешин сообщал, что обвинение связано с причинением вреда пациентке после операции. В результате операции женщина практически лишилась зрения.