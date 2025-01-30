Завершено расследование против хирурга Лонской по делу супруги президента ФЕОР

Tекст: Александра Юдина

По его словам, хирургу предъявлено обвинение в окончательной редакции, и в ближайшее время дело будет передано в суд, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Лонская не провела надлежащие диагностические процедуры на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка.

Это привело к серьезным последствиям для потерпевшей. Лонская была отправлена под домашний арест Замоскворецким судом Москвы и обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Хирург вину не признала.

Ранее супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала иск против Лонской.

Адвокат Александр Добровинский сообщал, что Инна Борода ослепла на один глаз после неудачной блефаропластики в московской клинике «Клазко». Вместо стандартных двух дней на восстановление после операции она провела в стационаре неделю и в итоге потеряла зрение. В результате ей потребовалась помощь хирурга в Италии, и на данный момент она видит только на один глаз и всего на 30%.