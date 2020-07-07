Насколько вредна для здоровья удаленная работа?

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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Цзиньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Вся эта постмодернистская каша из оккультного сталинизма, антисемитских страшилок и новомодных теорий заговора про чипирование – не имеет к основам православия вообще никакого отношения. Подробности...
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Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
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    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

    Украина никогда не вернет Донбасс

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      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Насколько вредна для здоровья удаленная работа?

              		   7 июля 2020, 14:38
              Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

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              Вопреки громким заявлениям, не вреднее офисной. 

              Британские эксперты создали модель женщины из 2045 года, которая последние 25 лет работала из дома. Фигура отталкивающая – Сьюзан, как они назвали модель, лысеет, толстеет, у нее появился второй подбородок, возникли близорукость из-за компьютерного синдрома, туннельный синдром из-за постоянного печатания на клавиатуре, стресс из-за переработок и дефицита общения с другими людьми. В общем, целый комплекс серьезных и не очень заболеваний. И как бы там ни было, общий облик женщины заставляет серьезно задуматься о возможных последствиях работы «на удаленке». 

              Но, во-первых, представленная модель явно является неким собирательным образом для иллюстрации наихудшего сценария, который вряд ли будет воплощен кем-либо в жизни – обычное регулярное общение с друзьями и занятия спортом будут хорошей преградой на этом пути. А во-вторых, Сьюзан создала не группа авторитетных ученых из разных областей, а некие «клинические психологи» и «фитнес-эксперты» по заказу не какого-то научного журнала, а портала по подбору работы. Методология тоже хромает – основу для исследования составили публикации в блогах, на сайтах компаний, занимающихся строительствами офисов или организацией офисных пространств, и ни одной научной работы среди них не было. 

              Но пандемия все равно подталкивает к разговору о плюсах и минусах удаленной работы – уже к середине апреля число полностью перешедших на работу из дома россиян выросло в пять раз, с 3 до 14% работников, а к концу июня, по словам премьера Михаила Мишустина, уже в 30 раз.   

              И на самом деле исследования показывают, что удаленная работа даже в какой-то перспективе не так уж и плоха. Прежде всего у человека освобождается немало времени, которое он раньше тратил на дорогу, он может самостоятельно планировать свой день, не нервничает в пробках, может не переезжать в другой город, чтобы устроиться там на работу. Все это вкупе может влиять на, условно, ощущаемый человеком уровень счастья. В 2011 году в Институте рабочей психологии при Университете Шеффилда вышло фундаментальное исследование, согласно которому люди, работающие удаленно и – важное примечание – на себя, то есть самозанятые фрилансеры, гораздо более удовлетворены своей жизнью и работой, нежели офисные сотрудники. Этот факт, пожалуй, куда важнее конкретных последствий для здоровья от сидения за компьютером дома – ведь довольный своей жизнью человек куда охотнее будет и общаться с друзьями, заниматься спортом и так далее. У него просто будет больше желания делать все это. 

              Но здесь важно разделить удаленных работников на «добровольных» и «вынужденных». Первые, особенно при достаточной для них зарплате, сами сделали такой выбор, сами оставили офис, поскольку обстоятельства позволяли. Они, конечно, будут куда более довольны жизнью, чем те, кто сидит дома и перебивается низкооплачиваемым фрилансом после увольнения с основной офисной работы. Это тяжело прежде всего психологически – эти люди, возможно, даже просто более комфортно чувствуют себя в офисе, и преимуществ работы из дома они не оценят. 

              Кроме того, если речь идет о фрилансе либо собственном бизнесе, которым можно управлять из дома, то здесь есть еще один минус – негарантированный или неравномерный доход. Исследование американских ученых из Университета Нью-Йорка показывает, что отсутствие финансовой стабильности ведет к высоким уровням тревожности. Человек, который не знает, сможет ли он оплатить счета в ближайшие два-три месяца, не может строить долгосрочных планов. А если добавить к этому отсутствие в подавляющем большинстве таких случаев медицинской страховки, то уровень тревожности может подняться еще выше. 

              Финансовая нестабильность вместе с отсутствием гарантий на нормальную медпомощь вкупе могут привести к развитию физических и ментальных недугов. Кроме того, есть также данные о том что работающие удаленно сотрудники становятся слишком зациклены на работе, и им сложно переключиться на «внерабочий режим» даже во время отдыха. А это, в свою очередь, создает психологические проблемы. Работающие удаленно чаще чувствуют себя изолированными, это тоже чревато осложнениями как ментального, так и физического характера. Есть данные, что социальная изоляция ведет к депрессии, бессоннице и даже в целом повышает риск смертности от инсульта или инфаркта. Но никакой универсальности в этих данных нет – все сильно зависит от конкретного человека и обстоятельств. 

              И с другой стороны – это к вопросу о проблемах модели Сьюзан, располневшей «из-за постоянного доступа к еде» – опросы показывают, что удаленные работники гораздо чаще делают зарядку, занимаются спортом и правильно питаются, нежели их офисные коллеги. Кроме того, есть масса научных работ, доказывающих негативные эффекты для здоровья от длительных поездок на транспорте, в пробках ли или в метро. Среди них гипертония, миалгия, просто стресс.

              Так что у удаленной работы не больше минусов, нежели у офисной. Главное, считают исследователи, найти верный баланс. И создать себе комфортные условия – сначала постараться обеспечить себе достойный и стабильный доход, общаться с друзьями и коллегами в удобном формате, просто не выключаться из общественной жизни. И с умом распоряжаться свободным временем – и тогда, возможно, «уровень счастья» будет куда выше, чем при тех же исходных, но при работе в офисе.


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