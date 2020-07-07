Насколько вредна для здоровья удаленная работа?

Вопреки громким заявлениям, не вреднее офисной.

Британские эксперты создали модель женщины из 2045 года, которая последние 25 лет работала из дома. Фигура отталкивающая – Сьюзан, как они назвали модель, лысеет, толстеет, у нее появился второй подбородок, возникли близорукость из-за компьютерного синдрома, туннельный синдром из-за постоянного печатания на клавиатуре, стресс из-за переработок и дефицита общения с другими людьми. В общем, целый комплекс серьезных и не очень заболеваний. И как бы там ни было, общий облик женщины заставляет серьезно задуматься о возможных последствиях работы «на удаленке».

Но, во-первых, представленная модель явно является неким собирательным образом для иллюстрации наихудшего сценария, который вряд ли будет воплощен кем-либо в жизни – обычное регулярное общение с друзьями и занятия спортом будут хорошей преградой на этом пути. А во-вторых, Сьюзан создала не группа авторитетных ученых из разных областей, а некие «клинические психологи» и «фитнес-эксперты» по заказу не какого-то научного журнала, а портала по подбору работы. Методология тоже хромает – основу для исследования составили публикации в блогах, на сайтах компаний, занимающихся строительствами офисов или организацией офисных пространств, и ни одной научной работы среди них не было.

Но пандемия все равно подталкивает к разговору о плюсах и минусах удаленной работы – уже к середине апреля число полностью перешедших на работу из дома россиян выросло в пять раз, с 3 до 14% работников, а к концу июня, по словам премьера Михаила Мишустина, уже в 30 раз.

И на самом деле исследования показывают, что удаленная работа даже в какой-то перспективе не так уж и плоха. Прежде всего у человека освобождается немало времени, которое он раньше тратил на дорогу, он может самостоятельно планировать свой день, не нервничает в пробках, может не переезжать в другой город, чтобы устроиться там на работу. Все это вкупе может влиять на, условно, ощущаемый человеком уровень счастья. В 2011 году в Институте рабочей психологии при Университете Шеффилда вышло фундаментальное исследование, согласно которому люди, работающие удаленно и – важное примечание – на себя, то есть самозанятые фрилансеры, гораздо более удовлетворены своей жизнью и работой, нежели офисные сотрудники. Этот факт, пожалуй, куда важнее конкретных последствий для здоровья от сидения за компьютером дома – ведь довольный своей жизнью человек куда охотнее будет и общаться с друзьями, заниматься спортом и так далее. У него просто будет больше желания делать все это.

Но здесь важно разделить удаленных работников на «добровольных» и «вынужденных». Первые, особенно при достаточной для них зарплате, сами сделали такой выбор, сами оставили офис, поскольку обстоятельства позволяли. Они, конечно, будут куда более довольны жизнью, чем те, кто сидит дома и перебивается низкооплачиваемым фрилансом после увольнения с основной офисной работы. Это тяжело прежде всего психологически – эти люди, возможно, даже просто более комфортно чувствуют себя в офисе, и преимуществ работы из дома они не оценят.

Кроме того, если речь идет о фрилансе либо собственном бизнесе, которым можно управлять из дома, то здесь есть еще один минус – негарантированный или неравномерный доход. Исследование американских ученых из Университета Нью-Йорка показывает, что отсутствие финансовой стабильности ведет к высоким уровням тревожности. Человек, который не знает, сможет ли он оплатить счета в ближайшие два-три месяца, не может строить долгосрочных планов. А если добавить к этому отсутствие в подавляющем большинстве таких случаев медицинской страховки, то уровень тревожности может подняться еще выше.

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Финансовая нестабильность вместе с отсутствием гарантий на нормальную медпомощь вкупе могут привести к развитию физических и ментальных недугов. Кроме того, есть также данные о том что работающие удаленно сотрудники становятся слишком зациклены на работе, и им сложно переключиться на «внерабочий режим» даже во время отдыха. А это, в свою очередь, создает психологические проблемы. Работающие удаленно чаще чувствуют себя изолированными, это тоже чревато осложнениями как ментального, так и физического характера. Есть данные, что социальная изоляция ведет к депрессии, бессоннице и даже в целом повышает риск смертности от инсульта или инфаркта. Но никакой универсальности в этих данных нет – все сильно зависит от конкретного человека и обстоятельств.

И с другой стороны – это к вопросу о проблемах модели Сьюзан, располневшей «из-за постоянного доступа к еде» – опросы показывают, что удаленные работники гораздо чаще делают зарядку, занимаются спортом и правильно питаются, нежели их офисные коллеги. Кроме того, есть масса научных работ, доказывающих негативные эффекты для здоровья от длительных поездок на транспорте, в пробках ли или в метро. Среди них гипертония, миалгия, просто стресс.

Так что у удаленной работы не больше минусов, нежели у офисной. Главное, считают исследователи, найти верный баланс. И создать себе комфортные условия – сначала постараться обеспечить себе достойный и стабильный доход, общаться с друзьями и коллегами в удобном формате, просто не выключаться из общественной жизни. И с умом распоряжаться свободным временем – и тогда, возможно, «уровень счастья» будет куда выше, чем при тех же исходных, но при работе в офисе.