Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали вблизи Северо-Курильска на Парамушире

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья северных Курил, сообщает РИА «Новости».

Сейсмическое событие было зафиксировано 17 июня в 19.13 по местному времени (11.13 мск) в акватории Тихого океана. Как уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр находился в 75 км восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 69 км.

По словам сейсмолога, жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой 3-4 балла. Несмотря на ощутимое землетрясение, тревога цунами объявлена не была. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил.

Подземные толчки магнитудой 5,9 в июне также зафиксировали на глубине 31 км у восточного побережья Тайваня, примерно в 72 км от города Хуалянь.