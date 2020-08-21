Индия запросила у России информацию по вакцине против коронавируса

Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса, сообщил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.

Шривастава отметил, что данные о вакцине необходимы «Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19», которая изучит все существующие вакцины и определит возможные для производства в Индии.

«Цель (экспертной) группы состоит в том, чтобы держать Индию в авангарде любых текущих усилий во всем мире по инновациям, подготовке, производству и запуску потенциальных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 как в Индии, так и во всем мире», – передает РИА «Новости» слова Шриваставы со ссылкой на издание Hindu .

Он отметил, что МИД Индии окажет поддержку экспертной группе по установлению контактов между производителями вакцин за рубежом и заинтересованными в ее производстве индийскими компаниями.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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