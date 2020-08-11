В Сенате США пригрозили восстановлением санкций против Белоруссии

Американская администрация должна восстановить санкции в отношении Белоруссии в случае фальсификации результатов президентских выборов в республике, заявил старший демократ комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес.

«В эти выходные мир должен следить за выборами в Белоруссии. Если [белорусский] президент [Александр] Лукашенко украдет победу на выборах или примет жесткие меры против оппозиции, США должны быть готовы к возобновлению санкций в соответствии с принципами, изложенными в «Акте о демократии в Белоруссии», – приводит слова американского сенатора ТАСС.

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«Выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы. Продолжающиеся репрессии против демократической оппозиции, а также арест гражданина США Виталия Шклярова полностью неприемлемы», – подчеркивается в заявлении американского законодателя.

По мнению сенатора, «администрация [президента США] Дональда Трампа должна ясно заявить, что никакие последние достижения в американо-белорусских отношениях не будут иметь ценности, пока власти Белоруссии не посчитают правильно голоса или не проведут повторные выборы согласно международным, демократическим стандартам».

«Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против [президента] Александра Лукашенко и его окружения», – подчеркнул Менендес.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию с призывом к белорусским властям провести «свободные, честные и прозрачные президентские выборы в Белоруссии, включая обеспечение беспрепятственного участия [в них] всех кандидатов в президенты». Американские законодатели осудили «политически мотивированные аресты и тюремное заключение оппозиционных кандидатов», включая белорусского оппозиционера Николая Статкевича, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Законодатели призвали немедленно освободить их, а также обеспечить их участие в выборах. Они осудили «произвольный отказ ЦИК Белоруссии в регистрации большинства потенциальных кандидатов».

«Сенат <...> осуждает разгон и произвольные аресты властями Белоруссии мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ», – подчеркивается в документе.

Накануне Госдепартамент США объявил выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом же заявил глава ПАСЕ Рик Даемс. В администрации президента США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Насилие против протестующих в Белоруссии осудил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие, в свою очередь, забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Позже МВД Белоруссии признало гибель одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

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