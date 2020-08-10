Глава ПАСЕ отказался признать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми

Выборы президента Белоруссии не были свободными и справедливыми, власти республики должны обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека, заявил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс.

«Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми», – передает слова Даемса РИА «Новости».

По словам главы ПАСЕ «кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов».

Он отметил, что честность досрочного голосования вызывает вопросы.

Даемс призвал власти республики проявить сдержанность и беспрепятственно соблюдать основные права и свободы человека в соответствии с международными обязательствами страны.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.