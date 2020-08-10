США объявили выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Соединенные Штаты считают президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», – приводит текст заявления госсекретаря США ТАСС.

По словам Помпео, в Вашингтоне сожалеют, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не получили вовремя приглашения для мониторинга голосования. «Свободные и честные, по-настоящему состязательные выборы являются основой власти и легитимности всех правительств», – подчеркнул госсекретарь.

Глава Госдепартамента США призвал белорусские власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих. «Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, – говорится в тексте заявления. – Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях».

Помпео также заявил, Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, равно как и устремления граждан республики «к демократическому и процветающему будущему». «Для достижения этих целей власти Белоруссии должны на [конкретных] действиях доказать приверженность демократическим процессам и уважению прав человека», – подчеркнул госсекретарь США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани призвала власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил насилие против протестующих в Белоруссии. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс отказался признать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства.

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