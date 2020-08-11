Трамп заявил о готовности пригласить Россию на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит G7 российского лидера Владимира Путина.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», – приводит ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос.

«Мы пригласили ряд лидеров на встречу. (...) Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», – цитирует американского президента РИА «Новости».

«Думаю, нам стоит провести встречу после выборов, думаю атмосфера будет лучше после выборов», – добавил глава Белого дома.

Напомним, в конце мая Трамп перенес встречу «Большой семерки» на сентябрь и решил пригласить на саммит Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. В июле в Сенат США внесли проект резолюции против участия России в саммите G7. После этого Кремле заявили об отсутствии у России стремления присоединяться к G7.

В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.

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