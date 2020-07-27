Песков заявил об отсутствии у России стремления присоединиться к G7

Россия не стремится присоединиться к «Большой семерке» и весьма удовлетворена эффективностью работы в формате G20, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не стремится присоединиться к «Семерке», более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как «Большая двадцатка», которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что президент Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7.

Кроме того, в Кремле не считают, что G7 может претендовать на мировое лидерство. «Как можно, например, обсуждать какие-то, скажем так, мировые судьбы в области экономики, социального развития или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран. Наверное, просто это обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство», – сказал он.

Отвечая на вопрос о попытках инициировать саммит стран-основательниц ООН Путиным, Песков уточнил, что это делалось не для обсуждения экономических вопросов. «Он говорил совсем о другом измерении», – пояснил Песков.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшее расширение формата «Большой семерки» и включение в группу России вряд ли будет возможно.

Напомним, президент США Дональд Трамп перенес саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он захотел пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. В МИД России отвергли идею Трампа о расширенном саммите G7.