От Трампа потребовали не «награждать Кремль» участием в саммите G7

Взгляд
21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 05:25  |  vz.ru
Разделы

Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
Перейти а раздел…

Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Откуда у «русских олигархов» вакцина от коронавируса

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Канада разочаровалась в нацизме украинцев

    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

      Перейти а раздел…

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Британия не нашла свидетельств вмешательства России в референдум по Brexit
              Иран готов приобрести у России новейшее вооружениеМинобороны объяснило необходимость внезапной проверки боеготовности войскГенсек ООН назвал масштабный конфликт Баку и Еревана катастрофойВ СК рассказали, как Фургал избежал преследования милиции
              Путин пообещал «мощный и красивый» «Бессмертный полк» в 2021 годуКадыров ответил Помпео на включение в «черный список»Израиль запретил въезд для иностранцев до 1 сентябряЭксперт оценил опасность зараженной цезием черники для человека
              В России предложили запретить оплату товаров и услуг цифровой валютойИммунолог посмеялся над ношением масок на улицеЭкспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»Назван срок вымирания белых медведей

              Главная тема


              Хабаровский край доверили человеку с идеальным прошлым

              вооруженный конфликт


              Парламент Египта разрешил президенту направить войска в Ливию

              оценка терроризма


              За слова о теракте на Дубровке Гусейнова предложили привлечь к уголовной ответственности

              просмотры видео


              Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

              Видео

              быстро и бескровно


              Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

              платная трасса


              Россияне заработают на новых дорогах

              «новая мораль»


              Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харассерами»

              Эпидемия COVID-19


              Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

              Занимательная социология


              Максим Соколов: «Пора валить» как символ веры

              Картина мира


              Сергей Мардан: России необходимо министерство пропаганды

              Игры идиотов


              Геворг Мирзаян: У азербайджанцев и армян пропал страх войны

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?

              От Трампа потребовали не «награждать Кремль» участием в саммите G7

              21 июля 2020, 04:59

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              Демократы внесли в американский Сенат проект резолюции против участия России в саммите G7.

              В документе говорится, что США должны «использовать все инструменты», чтобы «бороться с российскими угрозами войскам, выборам» США и «суверенитету демократических стран по всему миру», передает РИА «Новости».

              Однако Трамп хочет «нормализовать отношения США» с Москвой и «вознаградить Кремль», заявили демократы. 

              Резолюция, предложенная сенаторами, «ясно дает понять, что Сенат США будет против повторного принятия России», пока Москва продолжает «пагубные», по мнению авторов документа, «действия против Украины», самих США и их союзников.

              Напомним, Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............