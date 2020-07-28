У семьи Арашуковых потребовали изъять имущество на 1,5 млрд рублей

Семье бывшего сенатора Рауфа Арашукова предъявлен гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 млрд рублей, сообщила Генпрокуратура.

Ведомство провело проверку доходов и расходов самого экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, по результатам которой было установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 годы в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы – 15 млн 651 тыс. 125 рублей, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс 512 рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши», – говорится в сообщении.

Имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. Генпрокуратура установила, что легальные источники дохода, которые позволили бы купить столько недвижимости и автомобилей, отсутствуют.

Ведомство направило иск об обращении этого имущества в пользу государства в Верховный суд России с ходатайством об изменении подсудности, так как «его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно».

При этом адвокат Рауфа Арашукова заявил Владимир Постанюк заявил, что все имущество бывший сенатор купил законно, и у него нет собственности на 1,5 млрд рублей.

«Все его имущество приобретено законно. На мой взгляд, у него и его родственников нет собственности на 1,5 млрд рублей. Надо ознакомиться с иском Генпрокуратуры, так как пока не ясно, какое имущество оспаривает надзорное ведомство», – сказал защитник ТАСС.

Ранее отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 500 млн рублей, а против матери и сестры были возбуждены уголовные дела. В апреле Арашукову-старшему также предъявили обвинения в убийстве.

В конце января 2019 года сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.