Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 500 млн рублей

Следствие подозревает экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и нескольких других фигурантов в растрате свыше 500 млн рублей, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

«Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн рублей. Вину он категорически отвергает», – пояснил адвокат, передает ТАСС.

По словам защитника, обвинение Арашукову на данный момент еще не предъявлено.

В конце января 2019 года Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора. В декабре по делу Арашуковых задержаны еще четверо фигурантов.