Совфед лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации на заседании в среду принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за не предоставленной в срок до 1 апреля декларации о доходах за прошлый год.

В соответствии с законом о статусе депутатов и сенаторов, парламентарии до 1 апреля должны подать в профильные комиссии декларации о доходах и расходах их самих, а также членов их семей за предыдущий год. Если это не было сделано, законодатель может лишиться своего мандата, на проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней.

Арашуков направил декларацию в Совет Федерации 15 апреля, сведений о доходах супруги и несовершеннолетних детей он не представил, передает РИА «Новости».

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома.