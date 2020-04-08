Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.

«Моему подзащитному предъявили обвинение в окончательной редакции. И там говорится, что он якобы причастен к убийству Шебзухова: давал указания Рауфу и координировал с ним действия. Хотя сам Рауф отрицает все это», – пояснил защитник, передает ТАСС.

Во вторник экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения, в их числе – превышение должностных полномочий и заведомо ложный донос.

Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 500 млн рублей, а против матери и сестры были возбуждены уголовные дела.