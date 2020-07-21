Сборщиков польских яблок назвали «украинскими специалистами»

Количество предложений работы за границей для украинцев увеличилось на 20%, сообщают местные СМИ. Причем работающих на сборе яблок в Польше местные СМИ называют «украинскими специалистами».

За последний месяц на одном из самых популярных сайтов по поиску работы количество вакансий возросло до 8 тысяч. Самый большой спрос на украинских специалистов остается в Польше, Чехии и Германии, передает TSN со ссылкой на эфир «Сніданку з 1+1».

По данным госстата Украины, 42% граждан зарабатывают около 200 долларов. Минимальная зарплата в Польше – 600 евро, а в 2019 году украинцы перечислили на родину около 12 млрд долларов.

По данным нацбанка Польши, которые приводит портал businessviews.com.ua, большинство украинцев заняты работами по домохозяйству и сельскому хозяйству, а также трудятся в сфере строительства.

Ранее сообщалось, что на Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников.

Газета ВЗГЛЯД писала, сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад.