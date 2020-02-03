На Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников

Задолженность по выплате зарплаты на Украине растет во всех сферах, на 1 января 2020 года долги составили свыше 3 трлн гривен, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик отметил, что особенно сильно выросли долги по зарплате перед учителями, отмечает политик.

«Бесспорным лидером роста задолженности по заработной плате на Украине стала сфера образования, где за 2019 год задолженность по оплате труда увеличилась в 2,5 раза! Это и есть настоящее, а не задекларированное в предвыборных обещаниях отношение нынешней власти к преподавателям», – передает ТАСС слова Медведчука.

В научно-технической сфере долги по зарплате выросли на 52%.

«Действительно, такой технически передовой стране, как Украина, ученые «не нужны», поэтому «можно» им и не платить», – замечает по этому поводу политик.

В сельском хозяйстве задолженность увеличилась на 42%. Этот факт Медведчук называет «удивительным парадоксом отечественного сельхозпроизводства: чем больше урожай, тем больше задолженность по зарплате тем, кто его, собственно говоря, и вырастил».

Неблагополучной остается ситуация и в здравоохранении, где долги увеличились на 25,1%.

«В самом деле, зачем платить медикам даже их мизерную зарплату? Их уехало-то за прошлый год из страны «только» 60 тысяч. На наш век хватит», – иронизирует Медведчук.

При этом «самой стабильной сферой деятельности на Украине», по его словам, «остается «государственное управление». Там задолженность не выросла, а, наоборот, снизилась на 16,9%.

«О сверхвысоких зарплатах и премиях украинских чиновников сказано в последнее время немало, но без статистических обобщений. Так что еще одна констатация того факта, что «слуги народа» (не в политическом, а в административно-чиновничьем смысле) думают в первую очередь о себе, а не о народе, будет правильной», – резюмировал Медведчук.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад.

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