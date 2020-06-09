ОП подписала с еще шестью партиями соглашение о наблюдении на голосовании по Конституции

Общественная палата России заключила еще с шестью политическими партиями соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции. Таким образом общее число партий достигло 18.

«Это шесть политических партий – Партия прямой демократии, политическая партия «За правду», партия «За справедливость», партия «Россия будущего», «Гражданская сила», «Зеленая альтернатива». Если вы не будете возражать, прямо сейчас мы бы подписали соглашение с этими партиями, которые также дополнительно присоединяются к соглашению», – сказала секретарь ОП Лидия Михеева в ходе заседания совета при палате по работе с партиями на голосовании по Конституции.

Согласно закону, общественное наблюдение будет осуществляться через систему общественных палат, передает ТАСС.

В марте Общественная палата и 12 политических партий уже подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование. Ранее руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отмечал, что наблюдать за голосованием будут более 500 тыс. человек.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД