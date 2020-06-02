Рестораторы Москвы оценили обновленные рекомендации Роспотребнадзора о работе общепита

Московские рестораторы в целом довольны обновленными рекомендациями Роспотребнадзора о работе общепита после снятия ограничительных мер и планируют возобновить работу с 15 июня, сообщили представители деловых объединений и предприниматели.

Накануне Роспотребнадзор обновил рекомендации для заведений общепита после их открытия в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Новая редакция состоит из 16 пунктов, передает ТАСС.

В новой редакции документа необходимо контролировать здоровье работников, проводить влажную уборку, проветривания. Также расстояние между столиками должно составлять не один метр, а полтора. Особое внимание уделено посуде: не допускается использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, с деформированной и поврежденной эмалью.

По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергея Катырина, предприниматели не могут спрогнозировать дату снятия ограничений для работы московских ресторанов и кафе.

«С точки зрения бизнеса, чем скорее, тем лучше. Эпидемиологи считают наоборот, в идеале – когда эпидемия сойдет на нет. Здесь нужен разумный компромисс: из микса мнений должен быть выбран и выработан вариант, приемлемый для всех сторон, и на основании этого власть должна принимать решение», – сказал он.

По мнению Катырина, ничего не препятствует открытию летних веранд заведений. Он напомнил, что ТПП направляла свои предложения от бизнес-сообщества в Роспотребнадзор, в которых предлагалось начать возврат к нормальной работе в несколько этапов.

На первом предлагалось открыть все летние веранды, прилегающие к ресторанам, с учетом социальной дистанции при посадке и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На втором этапе должны открыться залы для посещения гостей с заполняемостью не более одной трети всех посадочных мест. На третьем – с заполняемостью не более половины, на четвертом – с заполняемостью на 100%.

«К нам постоянно поступают предложения предпринимателей, мы, безусловно, не можем их игнорировать и рассчитываем на понимание и разумное их рассмотрение», – отметил Катырин.

Член президиума организации «Опора России» Алексей Небольсин считает, что ограничения на работу ресторанов и кафе можно начать снимать с середины июня.

«Опыт Европы подсказывает, что на первом этапе откроются летние веранды с расстоянием между столами не менее 1,5 метров. Параллельно мы считаем, можно открыть до 25-30% внутренней посадки. Это можно обсуждать. Банкеты в одном помещении – в самую последнюю очередь», – сказал он.

Катырин считает, что обновленные требования Роспотребнадзора абсолютно разумные. По его словам, бизнес согласен, что надо максимально обезопасить посетителей, он сам в этом заинтересован. Он уверен, что большинство ресторанов способны выполнить эти рекомендации, однако прогнозирует, что это повлечет рост расходов для бизнеса на 10%.

Основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая ранее сообщала о решении не возобновлять работу своих заведений из-за чрезмерно жестких мер Роспотребнадзора, теперь пересмотрела свою позицию. По ее словам, «в целом она довольна» новой редакцией рекомендаций ведомства.

«Главное, что произошло – случился сдвиг в многолетнем нежелании Роспотребнадзора слушать отрасль. Сейчас представители встретились с нами и детально совместно проработали все рекомендации», – отметила она.

Тем временем остались некоторые вопросы, которые волнуют бизнес. В связи с этим глава ТПП направил письмо главе Роспотребнадзора с просьбой исключить избыточные требования. В частности, он просит отказаться от использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов из-за их «резко возросшей стоимости».

Также бизнес не доволен длительными сроками поставок – два месяца и более, необходимость монтажа отдельной усиленной линии проводки (по требованиям пожарной безопасности).

Вместе с тем Катырин просит отказаться от требования по наличию обязательного пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

«Надо ли иметь целый недельный запас дезинфицирующих и моющих средств? Это означает заморозить средства, которых именно сейчас так не хватает, ценен каждый рубль, да и дополнительное помещение где-то надо найти», – сказал Катырин, предложив перейти на обязательный суточный запас.

Кроме того, бизнес просит освободить руководство и сотрудников компаний от ответственности, если посетители игнорируют требования по использованию средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее Роспотребнадзор изменил рекомендации по возобновлению работы заведений общепита. В частности, расстояние между столиками должно составлять не один метр, а полтора. Кроме того, в обновленных рекомендациях Роспотребнадзор убрал пункт о площади кафе.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.

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