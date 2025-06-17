Госдума ужесточила наказание за возбуждение ненависти

Tекст: Дарья Григоренко

Новый порядок отменяет ограничение по сроку, согласно которому уголовная ответственность наступала только если второе нарушение происходило в течение одного года после административного наказания. Теперь судимость может наступить при повторном нарушении в любое время после административной ответственности, передает ТАСС.

Поправки ко второму чтению предусматривают, что новые нормы распространяются и на граждан, которые имели судимость за аналогичные преступления, а также на лиц с судимостью за публичные призывы к экстремистской деятельности, неоднократную пропаганду, демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций.

Введена отдельная норма, по которой уголовная ответственность предусмотрена и в случаях, когда публичные действия сопровождались оправданием или пропагандой насилия либо угроз его применения. Санкции остаются прежними: штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до четврех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Максимальное наказание по статье – лишение свободы до шести лет – теперь грозит и за совершение соответствующих действий группой лиц по предварительному сговору. Ранее такое наказание предусматривалось только при применении насилия, с использованием служебного положения или организованной группой.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей для иностранных агентов за несоблюдение требований Минюста. В Кодексе об административных правонарушениях теперь обозначены штрафы: для граждан – от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тыс., для юридических лиц – от 300 до 500 тыс.

В апреле депутаты Госдумы поддержали усиление контроля за иноагентами.