Собянин объяснил детали «прогулочного режима» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня. В частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

«Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории», – написал Собянин в своем блоге.

Он указал, что установлены определенные правила совершения прогулок. «Прогулочный режим», по словам мэра столицы, вводится в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня.

На прогулку могут выходить практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Запрещено выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом, и тем, у кого его подозревают, а также тем, кто обязан соблюдать самоизоляцию по постановлению санитарного врача.

Пропусков для прогулок не нужно.

При этом масочный и перчаточный режим будет усилен с 1 июня.

«Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. На работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки», – написал Собянин.

Он указал, что нельзя допускать больших скоплений людей, поэтому пришлось установить «график прогулок».

«Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях», – сообщил Собянин.

Гулять в том числе можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но рекомендуется ограничить радиус прогулки двумя километрами от места проживания. В случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.

Также Собянин сообщил, что с 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и оказанию других бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта работника и клиента.

Также возобновляются ярмарки выходного дня – первые из них будут открыты, как предполагается, 5 июня.

Заработает городской велопрокат, однако необходимо пользоваться перчатками, либо проводить дезинфекцию всех частей велосипеда, к которым прикасались после использования.

В ближайшие недели около 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции, будут возвращены к обычному режиму работы, добавил Собянин.

В офисы разрешат вернуться работникам архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. С 1 июня откроют стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, игроков профессиональных спортклубов. Чемпионат России по футболу, напомнил Собянин, планируется возобновить с 21 июня.

В то же время мэр заявил о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня.

«Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически», – сообщил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.