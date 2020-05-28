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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

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«Удар по той мифологии, которая насаждалась последние годы». Такими словами украинские эксперты оценивают беспрецедентное событие, произошедшее на Украине: после целых десятилетий реабилитации и восхвалений дивизии СС «Галичина» ее символика признана нацистской. Будет ли эта символика теперь на Украине запрещена? Подробности...
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              Какие ограничения снимут в Москве с 1 июня?

              		   28 мая 2020, 12:50
              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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              Московские власти решили начать второй этап смягчения ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. Прежде всего он касается работы магазинов и отдельных предприятий сферы услуг, а кроме того – дает возможность москвичам гулять в парках. 

              Что открывается?

              – все магазины, торговые центры, автосалоны, велопрокаты, ярмарки выходного дня;

              – химчистки, прачечные, ремонты обуви и одежды – все организации сферы услуг, «не требующие длительного контакта работника и клиента»;

              – все парки, кроме «Зарядья». 

              Везде по-прежнему нужно будет соблюдать дистанцию.

              А парикмахерские и кафе?

              Нет, салоны красоты, барбершопы, кафе и рестораны, фитнес-клубы, бани, сауны, спа-салоны останутся закрытыми как минимум до 14 июня. Театры, кинотеатры и музеи тоже. И по-прежнему не рекомендуется посещать церкви.

              Маски и перчатки по-прежнему нужно носить?

              Да, причем режим ужесточили – теперь маски нужно надевать не только в общественных местах, но и при любом выходе на улицу. То есть абсолютно все люди на улицах должны быть в масках. Перчатки понадобятся лишь в общественных местах – магазинах, аптеках, в транспорте и т. д.

              Разрешили гулять? 

              Да, причем всем, в том числе пожилым людям, но с рядом серьезных ограничений. Отходить можно будет не дальше двух километров от вашего дома, не больше трех раз в неделю – дважды в будни и один раз в выходные, причем строго с девяти утра до девяти вечера. В парки тоже можно, но только если они находятся в радиусе тех же двух километров.

              Что-то говорили про график? 

              Да, гулять действительно разрешили исключительно по графику, установленному для каждого жилого дома. С 29 мая этот график должен появиться на портале mos.ru, в приложении «Моя Москва» и в «Яндекс. Картах». Там можно будет либо кликнуть на свой дом, либо найти его по адресу. 

              Все дома разделят на шесть групп, в зависимости от доступных для прогулок дней:

              группа 1: понедельник – среда – суббота

              группа 2: понедельник – среда – воскресенье

              группа 3: вторник – четверг – суббота

              группа 4: вторник – четверг – воскресенье

              группа 5: среда – пятница – суббота

              группа 6: среда – пятница – воскресенье.

              Только в эти дни можно будет выходить на прогулку. Единственное ограничение по времени – часовой диапазон с 9.00 до 21.00.

              Но выхода за продуктами, с собакой это ведь не касается?

              Не касается, для этих целей можно выходить в любое время, как и раньше.

              А пропуска для прогулки оформлять нужно?

              Нет, не нужно. Но придется брать с собой паспорт или держать рядом копию документа, подтверждающего место проживания. По ним полиция и патрули будут следить, чтобы вы не отошли более чем на два километра от дома. Можно показать просто снимок документа в смартфоне.

              Пропуска по-прежнему нужны для поездок по городу – на личном или общественном транспорте.

              Есть какие-то ограничения во время прогулок?

              Да, скамейки, детские и спортплощадки будут под запретом. Большими группами тоже лучше не гулять. Пикники и шашлыки запрещены.

              А что с занятиями спортом? 

              Они разрешены в любой день, но только ранним утром – с пяти до девяти часов. И нет ограничений по удаленности от дома – можно бегать и на большие расстояния, чем два километра.

              Речь прежде всего об индивидуальных занятиях – пробежках, спортивной ходьбе, катании на велосипеде. Любые групповые виды спорта вроде волейбола, баскетбола или футбола все еще запрещены. Турники тоже, поскольку спортплощадки посещать пока нельзя.

              Есть ли крайний срок у всех этих мер?

              Да – 14 июня. Далее ограничения могут как ослабить, так и ужесточить – в зависимости от ситуации с коронавирусом в городе.


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