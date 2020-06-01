Роспотребнадзор изменил рекомендации по возобновлению работы заведений общепита

Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации для общепита после его открытия. Расстояние между столиками должно составлять не один метр, а полтора.

«Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра», – говорится в новых рекомендациях на сайте ведомства.

Кроме того, в обновленных рекомендациях Роспотребнадзор убрал пункт о площади кафе.

Согласно первой версии документа, разрешить открыться позволили маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. В новой версии рекомендаций этого пункта нет.

Расстояние между столами должно составлять не меньше метра. Подавать блюда должны в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.

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