Госдума перенесла крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Tекст: Александра Юдина

Депутаты одобрили закон, который сдвигает срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца, а также меняет сроки выдачи платежных документов, передает РИА «Новости».

Изначально обсуждение касалось порядка предоставления данных в ГИС ЖКХ, но в итоге закон также затронул сроки оплаты и выдачи платежек.

Теперь платежные документы для оплаты жилья и коммунальных услуг будут предоставляться не первого, а пятого числа месяца. Также через 210 дней после публикации закона ФССП должна будет размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах по задолженностям за коммунальные услуги.

Кроме того, оператор информационной системы будет обязан размещать сведения о технических характеристиках объектов жилищного фонда, взятые из разрешений на ввод домов в эксплуатацию и портала наш.дом.рф.

Отмечалось, что многие получают зарплату двенадцатого или пятнадцатого числа, поэтому перенос даты поможет избежать просрочек и начисления пени. Закон вступит в силу первого марта 2026 года.

Ранее Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков. В апреле Генпрокуратура отмечала, что большинство обращений граждан в прокуратуру связано с вопросами ЖКХ, жители жалуются на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги и на низкое качество таких услуг.