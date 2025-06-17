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Госдума перенесла крайний срок оплаты услуг ЖКХ
Закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.
Депутаты одобрили закон, который сдвигает срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца, а также меняет сроки выдачи платежных документов, передает РИА «Новости».
Изначально обсуждение касалось порядка предоставления данных в ГИС ЖКХ, но в итоге закон также затронул сроки оплаты и выдачи платежек.
Теперь платежные документы для оплаты жилья и коммунальных услуг будут предоставляться не первого, а пятого числа месяца. Также через 210 дней после публикации закона ФССП должна будет размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах по задолженностям за коммунальные услуги.
Кроме того, оператор информационной системы будет обязан размещать сведения о технических характеристиках объектов жилищного фонда, взятые из разрешений на ввод домов в эксплуатацию и портала наш.дом.рф.
Отмечалось, что многие получают зарплату двенадцатого или пятнадцатого числа, поэтому перенос даты поможет избежать просрочек и начисления пени. Закон вступит в силу первого марта 2026 года.
Ранее Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков. В апреле Генпрокуратура отмечала, что большинство обращений граждан в прокуратуру связано с вопросами ЖКХ, жители жалуются на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги и на низкое качество таких услуг.