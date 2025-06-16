Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков

Tекст: Алексей Дегтярев

В проекте постановления предлагается увеличить коэффициент расчета для тех, кто не установил счетчики, с нынешних 1,5 до 3, передает ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке отмечается, что действующего коэффициента недостаточно для стимулирования установки счетчиков.

В министерстве считают, что увеличение коэффициента повысит ответственность владельцев недвижимости за отсутствие приборов учета или за несвоевременную поверку.

Приведен опыт Москвы, где благодаря повышенному коэффициенту, доля квартир с установленными счетчиками выросла с 80% в 2015 году до 90% в 2024 году. Сейчас уровень оснащенности счетчиками по России составляет 84%.

Также документ предусматривает ужесточение порядка расчета платы при незаконном подключении к инженерным сетям. «Предлагается установить размер повышающего коэффициента, предусмотренного правилами № 354, равным 3», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в 2025 году тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%, однако рост будет различаться по регионам.

В апреле Генпрокуратура отмечала, что большинство обращений граждан в прокуратуру связано с вопросами ЖКХ, жители жалуются на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги и на низкое качество таких услуг.