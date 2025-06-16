Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков
Правительство рассмотрит проект Минстроя об увеличении платы за потребление воды для владельцев квартир без счетчиков, соответствующий документ подготовили в ведомстве.
В проекте постановления предлагается увеличить коэффициент расчета для тех, кто не установил счетчики, с нынешних 1,5 до 3, передает ТАСС со ссылкой на документ.
В пояснительной записке отмечается, что действующего коэффициента недостаточно для стимулирования установки счетчиков.
В министерстве считают, что увеличение коэффициента повысит ответственность владельцев недвижимости за отсутствие приборов учета или за несвоевременную поверку.
Приведен опыт Москвы, где благодаря повышенному коэффициенту, доля квартир с установленными счетчиками выросла с 80% в 2015 году до 90% в 2024 году. Сейчас уровень оснащенности счетчиками по России составляет 84%.
Также документ предусматривает ужесточение порядка расчета платы при незаконном подключении к инженерным сетям. «Предлагается установить размер повышающего коэффициента, предусмотренного правилами № 354, равным 3», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в 2025 году тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%, однако рост будет различаться по регионам.
В апреле Генпрокуратура отмечала, что большинство обращений граждан в прокуратуру связано с вопросами ЖКХ, жители жалуются на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги и на низкое качество таких услуг.