Эксперт назвал срок разработки «контргиперзвука»

«Средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут разработаны в течение ближайших пяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковыми комплексами.

«Это будут средства противовоздушной, а если быть точнее, то противовоздушно-космической обороны, которые должны быть способны поражать цель на различных высотах, в том числе порядка 100 км, – подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. – Эти средства поражения должны обладать двумя характеристиками. Во-первых, их скорость на «встречном режиме работы» должна быть не ниже скорости цели или даже ее превышать. Во-вторых, если средство поражения будет сбивать гиперзвуковую цель в режиме «вдогон», то необходимо развивать скорость, в полтора раза большую, чем скорость цели».

У России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке «супер-пупер-ракет» – гиперзвукового оружия, способного развивать скорость в 17 раз большую, чем у всех существующих в Соединенных Штатах аналогов.

По словам Леонкова, «то, что сейчас разрабатывают американцы под видом гиперзвукового оружия, предполагает движение со скоростями пять-шесть, максимум восемь чисел Маха». Максимально упрощенно и не вполне точно единицу числа Маха можно приравнять к скорости звука. «Если будет разработан объект со скоростями до 10 чисел Маха, контргиперзвуковые средства поражения должны обладать скоростью до 15 чисел Маха», – указал Леонков.

Для сравнения: зенитные управляемые ракеты комплекса С-400 летают со скоростями 4,8 км/c. «Если мы переведем эту скорость в числа Маха, то это где-то порядка 12-13 чисел, – пояснил эксперт. – Следовательно, можно сказать, что частично у нас уже существует оружие для поражения гиперзвуковых целей. Но речь идет, скорее всего, о системах, которые будут сбивать более скоростные вооружения».

По мнению Леонкова, российские специалисты ведут разработку средств поражения гиперзвукового оружия потенциального противника одновременно с разработкой нашего собственного «гиперзвука». «Как правило, «щит и меч» куются одновременно – параллельно с созданием средств поражения создаются более совершенные средства защиты. Зенитные ракеты должны уметь уничтожать средства воздушного нападения соответствующего поколения – это практика, принятая с советских времен», – указал военный эксперт. В частности, средства ПРО, которые защищают Московский регион, предназначены для отражения баллистических ракет, которые как раз и летают на скоростях, близких к гиперзвуковым, отметил Леонков.

Собеседник полагает, что «средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут разработаны в течение ближайших пяти лет». «Те средства, которые до сих пор использовались для разработки наших вооружений, будут сконцентрированы на создании средств обороны», – подчеркнул Леонков. По оценке эксперта, на данный момент Россия лидирует в разработке гиперзвукового оружия. «Можно упомянуть четыре комплекса вооружений, которые используют технологии управляемого гиперзвука. Это наземный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», противокорабельная ракета «Циркон», боеголовки и ракеты РС-28 «Сармат», – перечислил Леонков.

«Для сравнения: Китай пока опробовал только одну разработку – планирующий блок, похожий на «Авангард», но его скоростные характеристики поменьше. Сейчас китайцы пытаются создать противокорабельную гиперзвуковую ракету. Индия подошла довольно близко к созданию такой ракеты – проект Brahmos-2, – отметил Леонков. – Что же касается американцев, то они ведут пять проектов. Но какого-то готового образца, который они могли бы показать и доказать, что он попадает точно в цель, у них пока нет». Первый американский гиперзвуковой комплекс («прототип») должен появиться в 2022 году, а вся программа создания «прототипов» рассчитана до 2025 года. При этом Леонков отметил, что проходившие в США в начале минувшей недели испытания гиперзвуковой ракеты, нельзя считать успешными. «Можно напрячь силы, особенно финансовые, но нужны и прорывные технологии», – указал эксперт.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах американского гипероружия, а ранее рассказывала, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

Добавим, что в начале июня президент утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, в котором в том числе прописаны угрозы для России: среди них в том числе развертывание противником гиперзвукового оружия.

Также в интервью Путин заявил, что мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения, и назвал приоритетом президентской власти стабильность.