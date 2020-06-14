Путин: У России будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что можно было предвидеть, как будет складываться ситуация.

«А что же здесь было трудного, если Соединенные Штаты объявили о том, что они выходят из Договора по противоракетной обороне? Значит, нам нужно было исходя из этого строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность страны, России», – подчеркнул президент.

Он отметил, что такие же виды вооружений, которые имеются сегодня у России, в будущем появятся у других военных держав.

«Я всегда говорю и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 18-го года так ни у кого это оружие не появилось», – добавил Путин.

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», – сказал глава государства.

Он заметил, что пока сбить гиперзвуковые ракеты не может никто.

«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», – заявил Путин.

Он добавил, что после распада СССР начались энергичные попытки переделать мир под себя со стороны тех, кто считал себя победителями в холодной войне.

«Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир. Мы действительно многое сделали. И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», – заявил российский президент.

Ранее сообщалось, что Путин в интервью анонсирует новое российское оружие – контргиперзвуковое.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке «супер-пупер-ракет» - гиперзвукового оружия, способного развивать скорость в 17 раз большую, чем у всех существующих в США аналогов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах американского гипероружия, а ранее рассказывала, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

Добавим, что в начале июня президент утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, в котором в том числе прописаны угрозы для России: среди них в том числе развертывание противником гиперзвукового оружия.

Также в интервью Путин заявил, что мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения, и назвал приоритетом президентской власти стабильность.

Кроме того, он оценил ситуацию с погромами в США.