Постпред Крыма объяснил инициативу Зеленского по полуострову

Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что стремление украинского президента Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения «вопроса Крыма» продиктовано безысходностью.

Мурадов завил, что сочувствует Зеленскому «в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму, так как во всем мире де-факто давно полуостров воспринимается как российская территория», передает РИА «Новости».

Также постпред предложил украинскому лидеру провести обсуждение этого вопроса с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в историческом городе Полтава, под которым в 1709 году российские войска пресекли попытку шведской армии посягнуть на российские земли.

«Может у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель», – добавил Мурадов.

Ранее Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Левеном выступил за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня.

До этого он заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.