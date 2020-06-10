Зеленский дал прогноз о том, за что «будет стыдно» жителям России

Россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без возвращения которого между народами России и Украины якобы не будет единения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло... Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, открыто, дружески общаться будущим поколениям украинского и российского народа», – приводит его слова Liga.Net.

Он добавил, что не знает, сколько времени займет возврат к хорошим отношениям с Россией.

В мае Зеленский утверждал, что на переговорах с президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но «Россия не хочет это обсуждать».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на самом деле никто на Украине не верит в возвращение Крыма.